Anabel Pantoja tiene la cabeza hecha un lío. La sobrina de la tonadillera no para de decir que se le remueve todo por dentro cada vez que se acuerda de su ex, Omar Sánchez, mientras en la isla de 'Supervivientes' se deja llevar cada vez más con su compañero Yulen Pereira. Ella ya conoce incluso a la madre de él, Arelys, y el esgrimista hasta ha dicho que son "novios", y lo más evidente de que realmente se gustan, además de eso, es que son como lapas: siempre están juntos hasta el punto de haber tenido ya su primera noche de pasión... pero, aún así, la relación de Anabel con su 'negro' sigue siendo una incógnita. ¿Conseguirá superarlo?

Desde luego, lo que seguro no ayuda es que su prima haya elegido ya un bando: ¿'team' Omar o 'team' Yulen? La prima de Anabel lo tiene claro: "A mí me gusta 'el negro' porque le conozco y sé cómo es", le explicó a Carlos Sobera en el plató del reality, que informó a Isa de un pequeño detalle: sabiendo que Omar tiene como apodo 'el negro', ahora Yulen ha decidido apodarse a sí mismo "el moreno". ¿Coincidencia?

Mediaset

Por su parte, Omar no parece excesivamente preocupado por esta nueva relación de Anabel con Yulen, aunque ella si se picó bastante cuando Jorge Javier le hizo creer que Omar tenía una nueva ilusión en España: "No me pegues más sustos de mierda, tío", le dijo al presentador tras hacer el amago de abandonar la palapa.

¿Funcionará la relación de Anabel y Yulen tras 'Supervivientes'?

Los tortolitos parecen tener claro que quieren que lo suyo continúe, como mínimo, mientras dure el concurso, pero eso de que 'un clavo saca otro clavo' a Anabel le puede costar caro: tras una relación tan intensa con Omar, la joven debería centrarse primero en superar la ruptura, como bien le aconsejó Kiko Matamoros a Yulen: "Ella tiene una historia inacabada y tú vas a ser el novio pañuelo".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"¿Crees que la mujer que te mereces después de estar soltero y con la que tener una hija es Anabel Pantoja? Si no te gusta que te atosiguen y quieres ser independiente, olvídate de Anabel. Es una mujer invasiva, que actúa y propone historias a destiempo, totalmente posesiva…Yo saldría corriendo, porque si tú crees que es la mujer que te va a hacer feliz, vas de puto culo", advirtió Kiko a Yulen tras aconsejarle también que hiciera el concurso solo sin pegarse "a las faldas de la Pantoja". ¿Lo seguirá?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io