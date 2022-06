Carlos Latre se ha abierto por completo a la hora de hablar de su relación con su mujer. El humorista y su esposa, Yolanda Marcos llevan dos décadas juntos y tienen una hija en común, Candela, de 15 años. La familia que forman es preciosa pero no siempre ha sido de color de rosa. El colaborador de 'El Hormiguero' ha contado en el programa de Telemadrid 'Uno de tres millonesha' todo lo que pasó en medio de una fuerte crisis matrimonial que atravesó con su pareja en 2015. Ese año, Latre y Marcos decidieron separarse y llevar vidas diferentes, algo que les ha resultado de lo más gratificante ya que la pareja se siente más reforzada que nunca.

"Yo no lo llamo ni bache, empezamos muy jóvenes. Una pareja tiene que ir encajando las piezas y decidir estar juntos. La comunicación es vital", valoraba el cómico. Tras pasar ese mal momento, Latre solo tiene buenas palabras para su compañera de vida: "Ella es la mujer de mi vida, es mi mitad, es mi apoyo, mi muleta cuando lo necesito. Yo soy su muleta cuando ella lo necesita".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El motivo más fuerte que tienen el humorista y su mujer es que todo salga bien por su hija, "su mayor logro". "Lo más bonito que he hecho y mi mayor éxito. Es un orgullo para nosotros, porque es una niña que tiene lo mejor de los dos. Tiene 15 años, aunque ella cree que tiene 25”, asegura emocionado. Carlos Latre ha dado un lección de vida, ya que serán muchas las parejas que estén pasando lo que pasaron ellos: "Hay momentos en los que necesitas hacer un reset, una pareja tiene que ir encajando las piezas mientras sigue evolucionando individualmente".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io