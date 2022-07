Muchas de nuestras celebrities han tenido que dejar España por trabajo, pero siempre que pueden regresan a la tierra que les vio nacer. Como es el matrimonio formado Lorena Bernal y Mikel Arteta, que lucieron cuerpos al sol en Mallorca. Y es que, nuestro país sigue siendo uno de los destinos turísticos favoritos de muchos de nuestros famosos. Por ello, la mayoría de los que viven fuera de nuestras fronteras durante todo el año, regresan a nuestras costas para disfrutar del sol, la arena, la playa y el mar. En la mayoría de los casos influyen dos factores: la llegada del buen tiempo y las vacaciones de sus respectivos trabajos.

Italia, Inglaterra, Francia o Estados Unidos son los lugares donde han establecido sus nuevas vidas nuestros famosos, como es el caso de la que fuera Miss España 1999, Lorena Bernal, a la que vimos junto a su marido, el exfutbolista y ahora entrenador del Arsenal F.C. Mikel Arteta.

La pareja disfrutó de una jornada de playa en Mallorca, donde demostraron que siguen manteniendo una esbelta silueta y que el paso de los años no se deja notar en ellos. A sus 41 años, Lorena sigue mostrando una figura envidiable como mostró con un favorecedor bikini morado, durante la jornada de playa. La clave siempre es una buena alimentación y una rutina deportiva adecuada, para ello puedes montar tu propio gimnasio en casa y para ello solo necesitas 7 cosas.



Mikel tampoco se quedó atrás, presumió de abdominales con un bañador negro. Puede que algunos sencillos ejercicios de yoga te puedan ayudar a fortalecer tus abdominales y lucir cuerpazo como el entrenador de fútbol.

Después de un duro año de trabajo disfrutaron de unas merecidas vacaciones en el mar, donde broncearon sus cuerpos al sol. La pareja es una de las más consolidadas de nuestro país, después de casi 12 años de matrimonio y tres hijos en común. Se casaron el 17 de julio de 2010 y fruto de su amor nacieron Gabriel, en 2009; Daniel, en 2012, y el benjamín, Oliver, en 2015.

