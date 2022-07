Mientras en Chipiona todo estaba girando en torno a la inauguración del nuevo museo de Rocío Jurado con su hija Rocío Carrasco como anfitriona, su hermana, Gloria Camila, también ha protagonizado su propio momento clave en la familia. En mitad de una gran preocupación por la salud mental y física de Ana María Aldón, la hija de José Ortega Cano ha acudido a la casa familiar para poder reencontrarse con la mujer del torero, con quien ha protagonizado una disputa familiar pública desde hace unas semanas. Y es que Ortega Cano se encuentra fuera de la casa en un viaje que ha sorprendido a todos. Una reunión justo después de confesar, también públicamente, que tienen una conversación pendiente para poder limar asperezas, algo que quizá se ha producido precisamente en la tarde de este 3 de julio.

Gtres

Gloria Camila ha llegado a mediodía viéndose las caras con Ana María Aldón, quien está pasando por un momento difícil en el que ha tenido que apartarse de la televisión por prescripción médica debido a la gran ansiedad que tiene por los diferentes problemas que ha atravesado su familia en estos momentos. Además de los problemas que semana a semana mostraba en el plató de 'Viva la vida', reclamando más atención y su sitio en a familia. Sobre todo, después de que José Ortega Cano asegurara que Rocío Jurado había sido el amor de su vida: "Extrapolo lo que dijo Rocío Carrasco a mí. Me pregunto qué pensará el día de mañana mi hijo cuando oiga a su padre decir que el amor de su vida era Rocío Jurado y no su madre", aseguraba.

Horas después, Gloria salía de la casa sonriente y aunque evitaba hacer declaraciones, al igual que a la entrada de la casa familiar, los periodistas presentes han subrayado la felicidad que parecía tener. ¿Habrán hecho las paces?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io