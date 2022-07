Anabel Pantoja siempre ha estado muy unida a su tía Isabel Pantoja. La colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en defenderla siempre que ha tenido ocasión de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta, dejando claro el gran cariño que siente por ella. Ahora, ambas tienen algo más en común, y es que las dos han participado en 'Supervivientes', reality en el que la 'sobrinísima' ha encontrado de nuevo el amor de la mano de Yulen Pereira aunque su romance no está exento de polémica.

Lo cierto es que la final de 'Supervivientes' está cada vez más cerca. Ya son pocos los concursantes que quedan en Honduras y que optan a convertirse en ganadores del concurso, entre ellos Anabel Pantoja. La colaboradora de 'Sálvame' podría estar más cerca de colarse entre los finalistas si consigue salvarse esta semana de la nominación que comparte con Ana Luque, Nacho Palau y Yulen Pereira. ¿Recibiría la visita de su tía en plató en caso de llegar a la final?

Instagram

Isa Pantoja ha querido responder a esta pregunta para despejar todas las dudas, dejando claro cuál es su opinión sobre este asunto. "Me encantaría que Anabel llegase a la final pero no creo que mi madre fuese", ha indicado dejando ver que le parece muy difícil que esto pueda suceder pese a que ella sí que estuvo presente en plató cuando su tía regresó de Honduras.

Mientras el resto de sus compañeros han tenido un reencuentro especial con alguno de sus seres queridos, Anabel solo ha podido tener una videollamada con su madre y parece que este será el único contacto que tendrá con sus familiares durante el tiempo que permanezca en Honduras. "La visita era la de Merchi pero tal y como ella explicó está de baja y no puede viajar, así que de momento no sabemos si irá alguien", ha confesado Isa a través de sus redes sociales.

De esta forma, parece que de llegar a la final Anabel Pantoja contaría con la gran ausencia de su tía. Sin embargo, parece que está siguiendo su paso por Honduras de cerca. De hecho, Isa Pantoja ya dejó claro que su madre está viendo todo lo que está sucediendo y le está "gustando" el paso de su sobrina por el programa.

