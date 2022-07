Ana Rosa Quintana carga pilas en Ibiza con su marido, Juan Muñoz. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS, que llega este miércoles 6 de julio a tu kiosko, podrás ver, con FOTOS EXCLUSIVAS, las mejores imágenes de las vacaciones de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' en la isla balear. Hace unos días, la periodista, que el pasado 2 de noviembre confesaba que volvía a luchar contra un cáncer de mama, reaparecía ante los medios en la fiesta de verano de Unicorn Content, su productora y responsable de éxitos como 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' y lo hacía presumiendo de sonrisa y de nueva imagen: un corte de pelo pixie. "Estoy muy contenta. Hace mucho tiempo que no veía a mis compañeros. Ha sido todo muy emocionante", confesaba la presentadora y revelaba cómo se encontraba. "Estoy muy bien, dentro de la que cabe. Ha sido un proceso muy duro, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien".

Tras la celebración, que supuso el reencuentro con sus compañeros, y finalizado su tratamiento, Ana Rosa Quintana puso rumbo a Ibiza para coger energía ya que, si todo va según lo previsto, en septiembre volverá a la televisión para a estar al frente de su programa. La periodista viajó a la isla pitiusa con su marido, Juan Muñoz, su mejor apoyo, y unos amigos para navegar por aguas del Mediterráneo. La presentadora lució un original bikini que cubre la parte superior del torso porque no puede darle el sol en esa zona y su marido siempre se mostró muy pendiente y atento con ella: le puso crema solar en la espalda, cogía su mano y compartían baños en el mar como podrás ver en nuestro número de papel que ya está en el kiosco.

Agencias

Ana Rosa, Juan y sus amigos hicieron un alto en su jornada marinera para visitar uno de los restaurantes de la isla como podrás ver en el número de DIEZ MINUTOS que tiene en tu kiosko desde el 6 de julio. La periodista de Mediaset siempre ha cuidado mucho su alimentación, pero ahora lo hace más que nunca gracias a una alimentación sana y al yoga. "He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", confesó en su Instagram.

Seguro que esta escapada a Ibiza le ha servido a Ana Rosa para relajarse e ir cogiendo fuerzas para la nueva temporada. "Ya tengo muchas ideas. Viene un otoño caliente", reconoció en su reaparición. Desde luego, su cara transmite paz y mucha alegría. Y tiene motivos: los médicos están muy satisfechos con el proceso al que se ha sometido y su familia, amigos y compañeros de trabajo no paran de demostrarle su cariño. "Estoy abrumada con todo lo que he recibido, pero también os digo que preferiría habérmelo ahorrado", dijo divertida. De momento, disfruta de un merecido descanso tras el tratamiento y la operación a la que fue sometida y, en dos meses, volverá a la pequeña pantalla. Sus compañeros y la audiencia la esperan con los brazos abiertos.

