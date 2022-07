Si hay alguien que hace sonreír a Belén Esteban cada día, y más ahora que se recupera de una rotura de tibia y peroné, ese es, sin duda, su marido, Miguel Marcos, que está siendo su apoyo y enfermero durante la recuperación. El conductor de ambulancias cumple 35 años este 7 de julio, y aunque él es muy reservado para temas personales como la celebración, la que no se ha querido callar y ha proclamado su amor por él a los cuatro vientos ha sido su mujer, la propia Belén, que ha aprovechado sus redes sociales para enviarle una preciosa felicitación en la que se ha deshecho en halagos hacia 'su Miguel' y ha dejado claro que con él y su hija lo tiene todo en la vida.

"Mi amor, muchísimas felicidades. Por tantos buenos momentos vividos en familia, los tres, y los que nos quedan por vivir. Siempre juntos los tres, lo demás sobra... ¡TE QUEREMOS MUCHO!", ha escrito una emocionada Belén incluyendo en la felicitación a su hija, Andrea, junto a una foto de los dos abrazados en una duna durante una de sus incontables vacaciones juntos.

Belén Esteban Instagram

A pesar de la diferencia de edad (él acaba de cumplir 35 y ella hará 49 el próximo noviembre), lo cierto es que la pareja se complementa muy bien. De hecho, en el programa 'La Resistencia' dejó muy claro que, precisamente por la juventud de su marido, ella consigue mantenerse muy activa, tanto en su día a día como en la cama: "Diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien. Mi marido, con 34 años, le tengo que decir a veces...:'¿qué quieres el de la mañana, el de mediodía o el de la noche?'", reconocía a David Broncano en el programa de Movistar+ el pasado 2021, dejando claro que 'su Miguel' es un hombre "muy vigoroso".

