Soraya Arnelas se apunta a un bombardeo y parece que sus hijas están siguiendo sus pasos. Hace unas semanas veíamos a la cantante ser artista invitado de el 'Sálvame' Mediafest 2022' y se lo pasaba en grande con Lydia Lozano. Ahora en la semana del Orgullo, la extremeña acudía a la fiesta inaugural y se subía al escenario para cantar con todos los asistentes los pedazos de 'temazos' que tiene tras su larga trayectoria. Soraya no ha estado sola en ningún momento, y es que su hija mayor Manuela la ha acompañado y la niña no puede estar más orgullosa de su madre.

"Mi hija forma parte de mi mundo y tiene que vivirlo en primera persona", contaba la artista. Soraya Arnelas ha escogido que su hija conozca la verdad de la sociedad. Que conozca todos los tipos de familia que existen, que da igual de la forma que sea porque hay que respetar a todos y que lo importante es el amor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A parte de vivir las dos juntas esta gran semana, Soraya quiere que la pequeña Manuela conozca a una persona especial. "Quiero que vea a una gran diva", y es que la artista está deseando que su hija mayor conozca a Isabel Pantoja. Tras el éxito de su gira Latinoamericana, la cantante actuará este sábado 8 de julio, a partir de las ocho de la tarde en la gala 'Mr Gay 2022' que se celebrará en la Plaza de España de la capital. La madre de Kiko Rivera recibirá un premio "por su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI" y la organización adelanta que la cantante protagonizará una gran sorpresa para todos los asistentes.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io