Jesulín de Ubrique está pasando por un gran momento tanto personal como profesional. Tras haberse convertido en padre recientemente de su cuarto hijo, Hugo, el marido de María José Campanario ha sorprendido reapareciendo en una plaza de toros. Hacía dos años que al torero no se le veía en los ruedos y ahora ha triunfado con su esperado regreso a sus 48 años. Una vuelta que se ha producido durante el festejo para conmemorar el centenario del coso de la localidad zaragozana de Maella. Dale al play para vivir este momento del torero.

En la plaza de toros se pudo ver a Jesulín de Ubrique feliz de haber podido regresar a los ruedos y con mucha energía. Un evento que no fue nada mal para él, y es que terminó cortando dos orejas con el primer toro de la tarde, y dos orejas y un rabo con el segundo. Un hecho por el que tendría que haber salido por la Puerta Grande, aunque él prefirió hacerlo andando.

Gtres

Una de las personas que no quiso perderse este acontecimiento fue su hijo Jesús, que se encontraba en el tendido junto a algunos amigos viendo como su padre volvía a torear. Un regreso muy especial para Jesulín de Ubrique, que ha demostrado que sigue estando en plena forma. Además, el marido de María José Campanario fue recibido por el cariño de todas las personas que acudieron a verle, que no dudaron en despedirle gritándole "torero".

Lo cierto es que él ya se encuentra bastante alejado de los ruedos. Sin embargo, no duda en seguir participando en este tipo de eventos en los que torea para celebrar algún festejo. En este caso el centenario de la plaza de toros de dicho pueblo.

Gtres

De esta forma Jesulín de Ubrique, que hace unos días protagonizaba un inesperado encuentro con Michu, ha reaparecido radiante tras haberse convertido en padre para hacer una de las cosas que más le gustan: torear. Algo que ha hecho ante la atenta mirada de uno de sus hijos y con un público entregado que no dudó en pararle tanto a la salida como a la entrada de la plaza para fotografiarse con él.

Gtres

Sin duda. una gran vuelta a los ruedos para Jesulín de Ubrique, quien ahora se encuentra volcado en su familia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io