Kiko Matamoros lleva unos cuantos días en España tras pasar casi 3 meses en Honduras concursando en uno de los realities más complicados: 'Supervivientes'. Su paso por el programa no ha pasado desapercibido, y es que el colaborador lo ha dado todo tanto en las pruebas como para generar 'salseo' entre sus compañeros. Aunque algunos colaboradores están decepcionados con el concurso del madrileño, parece que Kiko viene con fuerza. Nada más aterrizar en España, se iba corriendo a 'Mediaset' para contar en el 'Deluxe' cómo se sintió con la experiencia de 'Supervivientes'.

Muchos de sus compañeros de 'Sálvame' no han entendido el inexistente apoyo de los hijos de Kiko con respecto a su concurso. El colaborador parece que no tiene nada que reprocharle a sus hijos, ya que entiende que sus carreras como influencer caminan por otros lados y la marca 'Sálvame' les puede dañar. Todo está correcto y lo podíamos ver a través de los stories de Instagram de su hija Laura Matamoros.

En la imagen se puede ver a un Kiko Matamoros muy feliz por haberse reunido con su hija y seguramente con sus nietos. También lleno de felicidad por el plato de huevos con patatas y morcilla de burgos junto a una cerveza que tiene delante. Después de pasar tantas penurias en 'SV' seguro que el colaborador se está poniendo las botas con muchos caprichos.

"Sé que mis hijos han estado pendientes. Sé que hasta qué punto se han implicado unos y ortos. La marca Sálvame a determinados perfiles les viene muy mal. Son los propios representantes los que les dicen que ni se les ocurra vincularse, yo lo entiendo perfectamente", señalaba en 'Sálvame esta semana el colaborador.

