almudena cid vuelve a sonreír tras su separación de christian gálvez

La vida de Almudena Cid ha dado un vuelco de 180 grados tras su separación de Christian Gálvez. Ahora, después de unos días en los que no lo ha ha pasado nada bien y que demostraba pronunciándose a través de sus redes sociales con varias 'indirectas'. Almudena Cid ha vuelto a sonreír y lo ha hecho gracias a su mudanza. Y es que, entre las cajas y maletas ha encontrado un mono muy a lo 'Kill Bill' que le ha devuelto la sonrisa. La ex gimnasta estos últimos meses no han sido nada fáciles, y es que poco después de confirmarse su separación el periodista hacía pública su relación con Patricia Pardo, realizando una declaración de amor que dejó a todos muy sorprendidos.

De hecho, los familiares de la actriz no dudaron en pronunciarse asegurando que él les parecía una persona "muy inmadura". Sus amigos parece que tampoco han llevado muy bien la separación, aunque ninguno se ha pronunciado públicamente, en privado han mostrado su desacuerdo en la manera de actuar del presentador de televisión.

Almudena Cid ha encontrado en el trabajo el mejor refugio para evadirse de todo lo sucedido y donde encuentra la mejor manera de desconectar después de que Christian Gálvez haya comenzado una nueva relación con Patricia Pardo, de la que parece estar muy enamorado.

Instagram

Y es que, el presentador no se piensa esconder y ya se deja ver paseando junto a Patricia Pardo, con la que parece estar cada día mejor, una felicidad que ella también ha hecho pública en 'El programa de Ana Rosa'. "Estoy feliz y estoy ilusionada. Y voy a decírtelo con una fransa de nuestra querida Ana Rosa: si son rosas, florecerán", desvelaba la presentadora tras conocerse su romance con el escritor.

