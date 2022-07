David Bustamante está viviendo un gran momento tanto a nivel personal como profesional. El cantante mostraba su alegría hace unos días tras conocer que había sido nominado como mejor actor por su papel en el musical 'Ghost'. Una gran noticia a la que su ex pareja Paula Echevarría no dudó en reaccionar felicitándole por este nuevo logro en su carrera. Ahora, el cántabro ha podido disfrutar de un gran fin de semana en el que no ha dudado en presumir de amor.

El cantante ha viajado junto a Yana Olina a San Vicente de la Barquera, en Cantabria, para celebrar por todo lo alto la boda de su hermano Manuel con Elena Soria. Un momento muy especial que David Bustamante ha definido como "mágico", y es que para él ha sido muy bonito poder vivir este gran día de la mano de su chica, de la que cada día parece estar más enamorado. "Día mágico de la mano de mi alma Yana Olina… Boda de mi hermano Manuel Bustamante y mi hermana Elena Soria … Gracias por un día inolvidable!!! #SerEternos", ha escrito junto a una instantánea en la que aparece él junto a la bailarina, a la que describe como "su alma".

Un sentimiento que también compartía su chica, que no dudó en presumir de esta cita tan especial en sus redes sociales definiéndola como un día "inolvidable". Lo cierto es que siempre dicen que de una boda sale otra... ¿se animarán ellos a dar el paso? David Bustamante ya se pronunció sobre la posibilidad de casarse con Yana Olina dejándolo en el aire, una posibilidad que podría tener más ganas de que se produzca tras ver a su hermano.

De momento, ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para hacerle una nueva declaración de amor a Yana Olina con la que deja claro que esta completamente enamorado de ella. "Qué barbaridad tan maravillosa compartir la vida contigo… ¡no se te puede describir…!", ha escrito junto a una romántica instantánea de ambos.

Una bonita forma con la que vuelve a demostrar que su relación está más que consolidada. Un amor que surgió en 2018 tras conocerse en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas', donde la química entre ellos se hizo evidente desde el principio.

