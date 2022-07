La posibilidad de convertirse en madre está en la cabeza de Anabel Pantoja y lo ha contado libremente en 'Supervivientes'. "A mí me gustaría ser madre por segunda vez, tendrás que tener un hijo algún día", le comentaba Ana Luque. "Responde tú a eso", le decía Anabel al deportista. "Las cosas de palacio van despacio", aseguraba él. "Pero las trompas de Falopio no van despacio", le advertía. También la joven mantenía una profunda conversación con Nacho Palau sobre la maternidad y él le contaba que ha sido lo más maravilloso que le ha pasado en la vida. "Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz". ¿Cómo le habrá sentado esta confesión a Yulen Pereira?

El deportista le contestaba a Ion Aramendi de lo más sincero: "A mí Anabel nunca me ha dicho que quiere ser madre. Cuando venga tendremos que hablar de estas cosas. Me había quedado en que realmente ella no quería tener hijos, que estaba muy contenta con sus sobrinos", especificaba el esgrimista.

Telecinco

¿Quiere ser padre Yulen? Pues el joven era de lo más sincero en 'El última hora de Supervivientes' y contaba que sí le apetece bastante. "Sí, quiero ser padre joven, y padre joven", respondía a la pregunta del presentador. ¿Qué opina de esta confesión de su ex Omar Sánchez? "No me molesta. Le deseo lo mejor", comentaba el canario a la prensa. Sin embargo, su gran amiga Alexia Rivas estallaba para defender al ex concursante reconociendo que esto eran cosas que podría "ahorrarse".

