La relación de Yulen Pereira y Anabel Pantoja ha dado mucho de qué hablar desde que se dejaron llevar por sus sentimientos en 'Supervivientes'. Ambos han vivido un intenso amor en Honduras, donde terminaron teniendo una noche de pasión. Un sentimiento que no pudieron esconder y que Yulen dejó plasmado a través de una romántica carta que le hizo llegar a Anabel cuando fue expulsado del concurso.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para ellos y es que al principio la madre de Yulen no estaba muy de acuerdo con esta relación. El esgrimista, al descubrir todo lo que había dicho su progenitora sobre su amor por la colaboradora no dudó en defender a Anabel Pantoja mandándole un contundente mensaje a su madre.

Telecinco

Ahora, Ion Aramendi ha querido aprovechar su reencuentro con él en 'Conexión Honduras' para darle un consejo. "Has sido un gran superviviente y permíteme decirte algo. Vive tu amor como te dé la gana, disfrútalo. Estás enamorado, Anabel está enamorada, sed felices y lo que diga la gente que le den morcilla".

El presentador ha querido aprovechar la ocasión para dejar claro cuál es su opinión sobre esta relación, dejando claro que él los apoya frente a aquellos que dicen que podría haber sido una 'carpeta' y que piensan que fuera no van a durar, como Kiko Matamoros. "A disfrutar del amor. Yo creo en el amor y hay que disfrutarlo y vivirlo digan lo que digan", le ha indicado. Unas palabras que el esgrimista ha confesado que agradece mucho que se las haya dicho.

Yulen aclara cuál es la decisión de su familia respecto a Anabel Pantoja

Por su parte, durante el especial emitido en 'Mitele Plus', Lydia Lozano ha querido saber qué siente exactamente por Anabel y qué va a hacer ahora que ha salido de Honduras. "Estoy enamorado. Mi familia no ha cambiado de opinión, mi familia está feliz cuando yo estoy feliz. Mi madre está mucho más tranquila y mi padre también. Ellos necesitaban hablar conmigo y ya he llegado y se ha calmado todo bastante. Les he contado todo lo que no se ha visto y están mucho mejor", ha explicado.

Telecinco

Además, el ex superviviente ha dejado claro que, como le pidió su padre a través de la llamada que hizo en directo, se centrará en su trabajo, pero también estará junto a la colaboradora. "Voy a seguir con el deporte como voy a seguir con Anabel, eso no va a cambiar nada", ha zanjado.

