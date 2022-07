Kiko Matamoros ha confesado en más de una ocasión que Nacho Palau se ha convertido en una de sus grandes decepciones de 'Supervivientes', un sentimiento que parece ser recíproco. De esta forma, parece que lejos quedaron los tiempos en los que se hacían confidencias e incluso se aliaban para hacer trampas juntos en Honduras. Sin embargo, hay algo que sigue uniéndoles a ambos, y es que tienen una cuenta pendiente que no podrán resolver hasta que la ex pareja de Miguel Bosé salga del concurso.

El colaborador de 'Sálvame' ha sido el encargado de confesar que todavía tiene un tema que solucionar con él, y es que le debe dinero. El padre de Diego Matamoros ha explicado que todo surgió después de que Nacho Palau se consiguiese como recompensa una tarta muy grande. Al ver que le pedía un trozo y él no le daba nada, decidió hacerle una oferta. "Le pregunté: '¿Qué me das por mil euros?' Porque allí la desesperación es enorme. Me dio un dedo de tarta. Así que le debo mil euros por un dedo de tarta", ha confesado reconociendo que, encima, terminó compartiéndolo con Ignacio, por lo que parece que no le salió muy rentable.

Por su parte, Carlos Sobera, que ayer se despedía de su último programa de 'Tierra de Nadie' de esta edición le ha preguntado si cree que a la salida Nacho Palau le pedirá que le dé el dinero. "No lo sé, pero por supuesto que se los voy a pagar, se los voy a tirar", ha indicado el colaborador reconociendo que prefiere saldar sus deudas y zanjar todos los vínculos que todavía le unen a su ex compañero.

Lo cierto es que Marta López Álamo ha sacado a la luz este hecho para poner un ejemplo de lo mal que lo está pasando Nacho Palau con la comida, y es que son muchos los compañeros que le han acusado ya de haber robado alimento. "Yo a este señor le di una porción de tarta de la que me habían dado a mí. Le di, además, al día siguiente para desayunar, otro trozo a medias para que compartiera con Mariana y se comió la de Mariana. Le di también la cuarta parte de las golosinas que me dieron...", ha explicado Kiko Matamoros insistiendo en que el superviviente le parece un "egoísta".

De momento, habrá que esperar para saber si Nacho Palau se convierte en el nuevo expulsado de 'Supervivientes' o se convierte en uno de los finalistas del concurso para que él pueda dar su versión de lo sucedido y Kiko Matamoros pueda saldar su deuda.

