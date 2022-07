Vania Millán contrajo matrimonio hace un mes con el cirujano Julián Bayón. Un día muy especial que celebró por todo lo alto y al que no pudo faltar su gran amiga Pila Rubio, que sorprendió acudiendo sin Sergio Ramos. Ahora, la pareja está disfrutando de sus primeras semanas como recién casados, aunque hay algo que todavía no han podido hacer: disfrutar de su luna de miel. Descubre qué han dicho sobre qué tienen planeado haciendo click en el vídeo de arriba.

La abogada ha reaparecido con su ya marido acudiendo al concierto de Rosalía en Madrid. Una cita muy especial para ellos, ya que han reconocido ser auténticos fans de la cantante, al igual que otros famosos como Belén Esteban, que tampoco quiso perderse el espectáculo que la artista ofreció en la capital española. Este es uno de los primeros planes que les hemos podido ver haciendo a la pareja desde que se convirtieron en marido y mujer.

Gtres

Lo cierto es que Vania Millán, que estuvo casada con René Ramos, está viviendo un gran momento. Para ella, contraer matrimonio con Julián Bayón ha sido muy especial, tanto que no dudó en aplazar sus planes para ser madre para estar completamente centrada en los preparativos de su boda.

Fue en octubre de 2018, dos años después de divorciarse de René Ramos, cuando Vania Millán recuperaba de nuevo la ilusión junto a un reputado cirujano plástico madrileño, Julián Bayón, aunque no fue hasta un año después cuando la Miss España proclamaba su amor a los cuatro vientos, confirmando así su noviazgo. Un amor que quisieron formalizar en 2020 anunciando que se habían comprometido y al que le han puesto el broche de oro con una gran boda celebrada por todo lo alto. Conoce cuáles son sus planes ahora haciendo click en el vídeo.

