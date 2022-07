Joaquín Prat se ha quedado completamente sorprendido en directo tras recibir una inesperada llamada mientras estaba presentando 'El Programa de Ana Rosa'. El periodista se encontraba haciendo un repaso de la actualidad. Sin embargo, cuando se disponía a dar paso a Miquel Valls, Esther Palomera le ha hecho una observación. "Mira, te está llamando tu madre", le ha indicado señalándole el móvil que tenía encima de la mesa en silencio. Una situación que ha extrañado a Joaquín Prat, que no ha dudado en dirigirse a su madre mirando a cámara.

"Mamá ahora no puedo porque estoy trabajando", ha indicado confesando que le resulta raro que estuviese intentando ponerse en contacto con él en ese momento, ya que ella sabe que a esas horas se encuentra presentando el programa. "A lo mejor es una urgencia...", ha pensando. Tras esto, ha dado paso a Miquel Valls para continuar con los temas de actualidad.

Telecinco

Sin embargo, antes de seguir el reportero también ha querido hacer referencia a la inesperada llamada que ha hecho el presentador. "Sigo yo y así dejo que llames a tu madre para ver qué quiere por si es urgente, dale un beso de mi parte", le ha indicado mientras Joaquín Prat reconocía que tenía pensando ponerse en contacto con ella para ver qué le podría haber sucedido. Tras esto, el presentador ha bromeado aclarando qué ha ocurrido finalmente. "He devuelto la llamada y no había nadie al otro lado", ha confesado entre risas.

Joaquín Prat se encuentra en un gran momento a nivel profesional, y es que cada vez son más los proyectos que tiene. Actualmente, a su trabajo en 'El Programa de Ana Rosa' se ha sumado su debut al frente de 'Ya es mediodía' después de que Sonsoles Ónega se marchase para irse a 'Atresmedia'.

