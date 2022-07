El nuevo programa de la docuserie 'En nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha desvelado cómo se desarrolló el tratamiento médico contra el cáncer de su madre, Rocío Jurado. Un costoso tratamiento que se llevó a cabo en Houston durante varias semanas y que ha sido objeto de discusión, de quien propuso viajar hasta Estados Unidos para someterse al tratamiento, y de cómo se desarrollaron los acontecimientos durante los últimos meses de vida de Rocío Jurado. En este último punto, Rocío Carrasco ha explicado cómo vivió su madre las primeras entrevistas que sus hermanos y cuñados concedieron a solas, todas ellas en torno a cuál era la situación en la que se encontraba la cantante durante su tratamiento en Estados Unidos. "Mi madre estaba enferma, tenía lo que tenía, y todos empiezan a buscar un sitio de donde seguir comiendo. Es triste y es duro pero es así, es así de cruel".

Gtres

Precisamente uno de los primeros en conceder estas entrevistas fue Amador Mohedano, quien concedió una para hablar sobre la última hora del estado de salud de Rocío Jurado: "Si mi madre no hubiese estado enferma, esto no se hubiese sucedido. Si le hubiese sucedido algo lo habría comunicado con una rueda de prensa", explicaba.

"El final de una dio comienzo al principio de muchos. Todos comenzaron a buscar su hueco porque pensaban que eso se iba a secar", ha indicado al ver cómo Rosa Benito y parte de su familia comenzaban a hacer entrevistas en televisión hablando del estado de salud de su madre. "Sé que mi madre no estaba conforme, se sintió sola en muchas ocasiones, contemplaba con mucha tristeza el que tan rápido se fuese ubicando cuando ella no tenía claro todavía lo que iba a pasar".

En este sentido, Rocío Carrasco ha confesado que "creo que por ese afán de colocarse en ese mundo [Rosa Benito] no estuvo a la altura con mi madre". Tanto es así que acusó a la peluquera de no haber acudido a teñir el pelo a su madre semanas antes de irse a Houston, algo que la peluquera desmintió a través de sus redes sociales. "En otras ocasiones también le llamó y al final tuvo que llamar a Conchi, la hermana de José porque Rosa no iba".

Unos desplantes que la hija de la cantante ha subrayado en este último episodio en el que ha criticado cómo cambió la imagen y la relación que la familia tenía respecto a ella y a Fidel tras el fallecimiento de su madre.

