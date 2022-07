El nuevo programa de la docuserie 'En nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha desvelado cómo se desarrolló el tratamiento médico contra el cáncer de su madre, Rocío Jurado. Un costoso tratamiento que se llevó a cabo en Houston durante varias semanas y que fue puesto sobre la mesa por Fidel Albiac. Además, ha tratado cuál era la relación de su marido con el resto de la familia mediática durante los últimos años de vida de Rocío Jurado, la cual ha destacado que no solo era cordial sino que también fue esencial para que en algunas ocasiones los hermanos de la cantante siguieran manteniendo una relación estrecha como la que demuestran a día de hoy.

Fidel Albiac tenía una relación estrecha con todos los miembros de la familia Mohedano hasta el punto de haber sido intermediario en la relación entre Gloria y Amador: "Esa relación nunca ha sido mala, jamás. Ha sido mejor la relación que tenía Fidel con mi familia, en muchas ocasiones, que la que tenía yo".

Gtres

Según ha contado Rocío Carrasco, Fidel fue el encargado de interceder entre sus tíos en una de las últimas navidades que pasaron juntos. Al parecer, Amador cerró un contrato con TVE para que fuera Rocío Jurado pero Gloria hizo otro trato por encima de él obligándole a romperlo, "y se monta". "Dice que no quiere ver a Gloria bajo ninguna circunstancia y que está hasta las narices de que interceda en su trabajo", una bronca que hace que no quieran coincidir en Navidad. "Fidel se metió por medio, sabía lo que eso iba a significar para mi madre, que alguno de los dos faltara. Estuvo hablando con uno y con otro". Finalmente, todos coincidieron esa Navidad.

Antonio David, motivo del rechazo a Fidel

Tras esta anécdota, Rocío Carrasco ha apuntado que "para hacer caso a alguien cuanto menos tienes que tenerle estima y cariño porque sino no atiendes a lo que te digan", presentándolo como prueba de la buena relación que existía entre todos con su marido. "En mi casa nunca ha habido mala sintonía con Fidel Albiac, todo esto ha sido a raíz de unirse al ser y empezar a tirar por donde saben que a mi me duele."

Por su parte, Rocío Carrasco ha destacado que durante la enfermedad de la cantante, fue el momento en el que Antonio David estrechó su relación con los miembros de la familia mediática. "Fue primero con Mosquera, luego con José Antonio y supongo que después con Amador y lo va anunciando", explica la protagonista de 'En el nombre de Rocío'. "Él sabía donde estaban sus hijos perfectamente, él acudía a periodistas para que los fotografiasen con la madre de sus hijos".

En 2005, Amador Mohedano dejaba claro en Salsa Rosa que Antonio David no era santo de su devoción, "pero cómo cambian las cosas", apunta Rocío Carrasco. Incluso, la periodista Paloma García Pelayo reconoce en la docuserie que le pasó el teléfono de Amador a Antonio David para que se pusiese en contacto con la familia en esos duros momentos. "Seguramente él fuese el que comenzase a darle información" que luego desvelaba en plató recalca Rocío Carrasco, asegura.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io