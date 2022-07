Emma García está muy emotiva. Este fin de semana la periodista se está despidiendo del programa que presenta desde hace ya cuatro años, una triste noticia profesional que hace que esté muy emotiva, que contrasta con una feliz noticia personal: su 22 aniversario. Así lo ha hecho saber en el propio programa en el que ha roto el silencio sobre su vida personal con un mensaje a los cuatros vientos dirigido a su marido.

Así, la presentadora ha interrumpido el directo de 'Viva la vida' para compartir con todos lo importante de la fecha en la que se encontraban, el 23 de julio, un momento clave en la vida de la pareja puesto que celebran su aniversario de bodas junto a su marido, Aitor Senar, a quien no es la primera vez que le ha dedicado un mensaje a su pareja, aunque sí la primera vez que lo hace en pleno directo.

Telecinco

En medio de un debate sobre la solidez del matrimonio de Albert Rivera y Malú y los posibles problemas que pudieran tener, Emma García ha mostrado una enorme sonrisa y un gran orgullo al contar que lleva 22 años junto a su marido y padre de su hija: "Hoy cumplo 22 años casada con mi marido. Raúl, llama a Aitor y que os diga si me sigue aguantando o no", bromeaba la presentadora con el director del programa. Un mensaje tras el cual ha despertado el aplauso de todos los colaboradores presentes.

La presentadora tiraba además de romanticismo y no dudaba a la hora de gritar a los cuatro vientos sus sentimientos por Aitor: "Aitor sabe lo mucho que le quiero y en todas las entrevistas lo digo, y eso es algo que no hay que decir, si no que hay que demostrarlo".

