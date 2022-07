Malú está en un bonito momento de su vida y de su carrera, pero hace unos meses no era así. La cantante se tuvo que enfrentar a los rumores de crisis y ruptura con Albert Rivera poco después de tener su primera hija en común, pero con la vuelta a la normalidad en su trabajo entre música y conciertos tras la pandemia y tras su operación, la artista ha podido dejarle caer a la Prensa que de crisis nada, y lo ha hecho en el aeropuerto a su vuelta a la península después de un triunfal concierto en Mallorca: "Tiempo para la familia siempre hay", ha respondido tras ser preguntada por Albert y la pequeña Lucía.

La artista, que cumplió la redonda cifra de 40 años en marzo, no va a tener muchas vacaciones este verano, aunque seguramente esté muy agradecida por haber podido sacar adelante su gira con éxito a pesar del covid. Además, la intérprete de 'Te conozco desde siempre' ha dejado claro que su hija, que tiene ya dos añitos, se encuentra perfectamente. Eso sí, tal y como confesó el pasado año sobre por qué su hija no le acompaña a sus directos, aún es muy pequeña para seguir a su mami por todo el país de concierto en concierto. Te contamos muchos más detalles en el vídeo que tienes sobre estas líneas.

Malú, además, es de esas madres que, como tantas otras, consigue hacer malabares entre su carrera y la maternidad: la cantante dejó claro en una de sus últimas entrevistas que ahora se siente mucho más liberada, y que 'se le ha quitado toda la tontería': "A mí se me quita la tontería de golpe cuando nace mi hija. Tú ya dejas de ser el centro. El centro del universo es otro ser humano y ya no hay nada más. Luego hay un abismo hasta lo siguiente, que eres tú. Aquí se te quita todo de un plumazo", confesó.

