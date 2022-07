El programa 'Viva la vida' está abocado a su final. La producción vive este domingo 24 de julio su última edición con una emotiva despedida que está dejando a una Emma García muy blanda y con muchos mensajes emotivos. Además ha dejado una aparición estelar de alguien que hasta ahora no se había dejado ver delante de las cámaras: José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. El joven ha aparecido en el programa con una aparición estelar, eso sí, de incógnito, formando parte de una entrada espectacular de su compañera periodista, María Verdoy.

La joven ha entrado en el plató emulando a la cantante de moda del momento, Rosalía, aprovechando una de las pasiones de Almoguera que estuvo muy presente en su boda: las motos. Y es que el productor del programa ha pilotado la moto en la que ha entrado su compañera Verdoy.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El amante de las motos, Jose María, ha aparecido pertrechado con toda la equipación motera, casco incluido, con María de paquete, quien se quitaba el casco cuando llegaba a plató, donde hacía una clara alusión a Rosalía: "¿No habrá aquí más de una Motomami?", preguntaba la periodista a los presentes en el plató.

La entrada ha sorprendido a Emma García quien no se esperaba la llegada de los moteros aunque nadie ha desvelado que se trataba de José María, y es que siempre discreto, sería la primera ocasión en la que se pone delante de los focos. De hecho, su salida a la palestra ha sido sin que él lo quisiera debido a su sonada boda que reunió a las Campos, incluida Terelu Campos quien se ha despedido del programa 'Viva la vida'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io