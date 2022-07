En septiembre del año pasado Concha Velasco sorprendía a todos anunciado su retirada de los escenarios después de 66 años de profesión. Tras esto, la actriz comenzaba una nueva vida en una residencia, una decisión que fue muy comentada y que sus hijos le animaron a tomar pensando en su bienestar. Ahora, justo cuando se cumplen seis meses desde que se mudó a una residencia, su hijo Manuel Velasco ha reaparecido desvelando cómo lleva su madre esta nueva vida. Descubre qué ha dicho haciendo click en el vídeo.

Lo cierto es que al poco tiempo de anunciar que había decidido mudarse a una residencia, la actriz optaba por cambiar de lugar y ahora se aloja en un complejo para mayores situado en Las Rozas, donde disfruta de una habitación más amplia y zonas comunes al aire libre como sala de actividades, gimnasio o peluquería. Un cambio sobre el que Manuel Velasco no dudaba en hablar confesando que su madre está "muy mayor".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante estos días hemos podido ver cómo se encuentra la actriz gracias a una publicación que subió a sus redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En ella se le puede ver junto a Concha Velasco durante una visita que realizó a la actriz en la residencia en la que se encuentra. Un momento muy especial para ambas que no dudó en dejar retratado.



A pesar de este cambio de vida, Concha Velasco ha seguido disfrutando de algunas actividades. De hecho, no quiso perderse la obra de teatro 'Desmontando a Séneca' de Jorge Javier Vázquez, y es que está claro que, a pesar de su retirada de los escenarios, no piensa renunciar a una de sus grandes pasiones. Ahora, tras la sorprendente visita de Isabel Díaz Ayuso, Manuel Velasco ha hablado sobre su madre para dar la última hora sobre su estado de salud.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io