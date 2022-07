A Lidia Torrent la maternidad le está cambiando, y es que si antes se mostraba siempre risueña y feliz, ahora tiene un motivo más para estarlo gracias a su embarazo junto a Jaime Astrain, cuya relación os descubrimos en exclusiva en Diez Minutos. La pareja no ha tratado en ningún momento de ocultarlo, sino todo lo contrario: se han mostrado de lo más contentos, y especialmente ella, con la barriguita, que luce con orgullo siempre que tiene ocasión. Ya la pudimos ver en estas fotos en primicia en Diez Minutos, y ahora, tras pasar por Cádiz, han hecho parada en las pitiusas Ibiza y Formentera.

El ex futbolista y la influencer han paseado como dos tortolitos más entre la multitud, pero lo cierto es que esta pareja en concreto llama la atención por guapa: los dos son altos y con unos físicos que quitan el hipo, y más llamó la atención Lidia al llevar su tripa al aire -que luce siempre que puede en Instagram también- en plena calle con un bikini cuando fueron a hacer buceo, aunque eso sí, cuando tocó arreglarse un poco, ella se plantó un vestidito blanco monísimo y él una camisa con unas bermudas estampadas. Un look de lo más playero, casual e inspirador para nuestras próximas vacaciones. Si estás embarazada como Lidia Torrent, quizá te interese descubrir todo lo que debes saber sobre comer jamón en el embarazo y qué quesos se pueden tomar.

Gtres

Gtres

Gtres

Sin embargo, sus planes de verano en las Islas Baleares no fueron precisamente el relax de sol y playa en Ibiza, porque también han cambiado de isla: la pareja se movió a Formentera y se dejaron ver muy cariñosos por las calles de la isla, cogidos de la mano y disfrutando del paseo. Sin duda, unas vacaciones inolvidables, porque serán las últimas en las que puedan disfrutar únicamente de la compañía del otro: el próximo verano serán tres y, probablemente, los planes serán muy diferentes.

Gtres

