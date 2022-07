El verano es la época ideal para disfrutar de un tiempo de desconexión con amigos o familia, ya sea en la playa, en la piscina o en la montaña. La mayoría de nuestros famosos tienen claro cuál es su destino preferido para pasar de la mejor forma posible estos calurosos días y por eso es habitual verles cada año viajando hasta Ibiza o Formentera. De esta forma, si hace poco tiempo podíamos ver a Rafa Mora junto a su chica disfrutando de unas románticas vacaciones en alta mar, ahora le ha tocado a Miguel Ángel Muñoz pasar unos días de desconexión en este lugar.

El actor ha optado por viajar junto a algunos amigos a esta isla en la que le hemos podido ver pasándoselo a lo grande. De hecho, durante estos días le hemos podido ver muy bien acompañado de algunas personas con las que parece estar de lo más cómodo. Tanto es así que no puede evitar lanzar alguna que otra mirada indiscreta.

Gtres

Sin duda, unas vacaciones que han dejado algunas imágenes de lo más curiosas, y es que en algunas parece que los ojos se le van para contemplar a sus amigas. Lo cierto es que en esta época del año es habitual que surja algún que otro amor de verano, ¿será lo que le suceda a Miguel Ángel Muñoz?

Desde su ruptura con Ana Guerra no se ha vuelto a conocer ninguna otra pareja del actor, quien parece preferir disfrutar de tiempo con sus amigos. Sin embargo, eso no quita que también tenga tiempo para sacar a relucir su parte más seductora. Presumiendo de abdominales y disfrutando del magnífico paisaje de Formentera, a Miguel Ángel Muñoz se le ha podido ver muy cómodo con la compañía de la que ha disfrutado estos días.

Gtres

Gtres

Un momento donde también ha tenido la oportunidad de ayudar a algunas amigas con su teléfono móvil y en el que se le ha podido ver de lo más relajado. Un merecido descanso que se produce justo cuando está viviendo un gran momento profesional gracias al gran éxito que ha tenido su documental '100 días con la Tata'.

Gtres

Unas vacaciones ideales donde ha compartido momentos de risas con algunos amigos mientras disfruta del mar y la arena. Un plan que también han realizado otros famosos como Alba Díaz, a la que hace poco pudimos ver en un barco Ibiza junto a algunas amigas.

