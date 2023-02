Desde que Almudena Cid rompiera con Christian Gálvez, la ex gimnasta es una mujer completamente nueva. Ha recibido el 2023 feliz en lo personal, pero también en lo profesional con su obra de teatro 'Ladies Football Club', una historia ambientada en 1917 pero a la vez muy actual sobre la situación de la mujer y el deporte. Almudena ha dicho estar "muy contenta" con cómo está funcionando la obra, pero se ha sincerado mucho más con la Prensa en la fiesta de presentación del festival OMG LaLiga Music Experience, que no se quisieron perder otros famosos como Yulen Pereira, Amor Romeira o Álex Adrover y Patricia Montero.



A estas alturas, y después de más de un año de estrenar soltería, Almudena tiene claro que ha perdonado a Christian Gálvez, algo que ya había confesado, pero ahora con más seguridad que antes: "Cuando te das cuenta de que mereces estar en esta vida de una manera sana, ves las cosas de otra manera". "Es más normal de lo que pensamos", ha dicho también sobre las separaciones, aunque su secreto no sólo ha sido centrarse en el trabajo, sino también en su libro, que saldrá "el 23 de marzo": "Escribir ha sido mi terapia", ha confesado a los reporteros de Prensa.

De su supuesta nueva relación con el futbolista Gerardo Berodia, que contamos en exclusiva en Diez Minutos hace unos meses, no ha querido decir absolutamente nada, pero sí ha dejado claro que en ese aspecto está "feliz". Ya comentó a finales de 2022 que en el nuev0 año, entre sus deseos, pensaba centrarse primero en sí misma, "y quien quiera que me siga": "Quiero adaptarme a lo que me hace feliz y en este caso es estar cerca de mi familia, que he estado mucho tiempo lejos", apuntaba entonces. Precisamente de su familia también ha hablado en este acto al que ha acudido, y no ha querido dejarse nada en el tintero: "Siempre que alguien ve sufrir a alguien que quiere, sufre".