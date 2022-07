Lucía Sánchez está deseando conocer a su pequeña. Sin embargo, mientras este momento llega no duda en compartir cada experiencia que está viviendo durante el embarazo. La ex participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en desvelar todas las decisiones que ha tomado hasta el momento, desde congelar las células madre del cordón umbilical hasta el nombre que ella e Isaac han elegido para su niña.

Ahora, la 'influencer' ha querido responder a todas las dudas que surgen en el momento en el que descubres que estás embarazada. Lo cierto es que es normal, sobre todo cuando esperas a tu primer bebé, que empiecen a surgirte numerosas preguntas sobre el proceso por el que tendrás que pasar y sobre cuál es la mejor forma de criar y cuidar al pequeño, y es que nadie dijo que la maternidad fuese fácil.

Mtmad

Una de las primeras cosas que ha resuelto Lucía es el tiempo que lleva embarazada, y es que parece que está de una semana más de lo que sospechaba. "Creía que estaba de 25 semanas y el médico me dijo que estaba de 26", ha confesado desvelando que tiene muchas dudas sobre el periodo que lleva de gestación. "Yo sé que el embarazo dura 40 semanas, pero si tú te pones a contar eso son 10 meses. Si estoy de 26 semanas tendría que estar de seis meses según mis cálculos, pero me han dicho que estoy de cinco, no entiendo nada", ha explicado reconociendo que esto es algo que sigue sin comprender.

Mtmad

Unas dudas a las que se han sumado otras como qué es el meconio, qué es el calostro o el puerperio. Palabras que reconoce que para ella son "muy técnicas" y que ha tenido que buscar para salir de dudas. Sin embargo, hay otras cuestiones que tiene bastante claras, y es que ha reconocido que sabe mucho sobre niños debido a que ha visto crecer a sus sobrinos.

Tras esto, ha confesado que ella ahora lo mejor que lleva del embarazo es "no tener la regla" y ha desvelado que espera poder dar el pecho a su bebé, ya que es algo que le gustaría poder hacer todo el tiempo que su pequeña lo necesite. Un proceso sobre el que todavía tiene muchas dudas sobre algunos aspectos y que piensa que su cuerpo se las "irá resolviendo" a medida que vayan sucediendo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io