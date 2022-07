El embarazo mes a mes: todo lo que debes saber

Lucía Sánchez está tomando muchas decisiones antes de convertirse en madre y que su vida sufra un cambio de 180 grados. La joven influencer y ex concursante de 'La isla de las tentaciones' espera una niña a la que llamará Mía, como desveló en su fiesta del bebé, y aunque en un principio pensaba quedarse a vivir en casa de sus padres tras su ruptura con Isaac Torres, padre de la criatura, ha querido anunciar que se irá a un piso ella sola antes del parto, del que ya ha compartido la fecha. Ella misma mostró la que sería la habitación del bebé, aunque ahora ha cambiado de idea. Pero las novedades que ha contado a través de su canal de mtmad no han acabado ahí. Quizá te interese conocer todo lo que debes saber sobre los cuidados del bebé en verano.



Lucía, a punto de estrenar así maternidad, quiere asegurar el futuro de su pequeña, y ha tomado otra gran decisión: "Voy a congelar las células madre del cordón umbilical de Mía". La jerezana lo tiene claro, y aunque sabe que no es algo muy común, tiene muchos beneficios, y el principal es asegurar la vida de su hija en caso de que necesitara esas células para curar alguna futura enfermedad. Además, el procedimiento es muy sencillo, según ha contado: "Es una cosa que sólo se puede hacer al momento del parto. A mí me darán un maletín que tengo que llevar cuando dé a luz y ahí los médicos sabrán qué hacer, extraerán la muestra y lo enviarán a Suiza", ha contado.

Mediaset

¿Y por qué Suiza? Según ha revelado, también se pueden conservar las muestras en España, "pero aquí no te aseguran que la muestra vaya a ser para tu hija o para un familiar si alguien más la necesita", y es que Lucía prefiere guardar esas células exclusivamente para su pequeña y asegurarle la salud si dentro de unos años tuviera problemas de salud. Entre otros beneficios, también se encuentra la compatibilidad con futuros hermanos de la pequeña, que también podrán disponer de esas células si así lo decide: "Sólo tiene el 25% de compatibilidad, pero para un momento dado en el que no se encuentren donantes en caso de necesitar un trasplante o lo que sea, están ahí si hacen falta", ha recalcado.

