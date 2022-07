El mundo de los reporteros está de luto. El equipo de 'Viajeros Cuatro' y 'Cuatro al día' han despertado este 31 de julio con una mala noticia: el fallecimiento de la periodista Mónica Domínguez. La reportera arrastraba desde hacía tiempo una enfermedad con la que finalmente no pudo batallar más pero de la que no han trascendido más detalles. Natural de Ponferrada, arrancó su trabajo en 8TV aunque pronto dio el salto a Mediaset con programas en tres de sus canales (Telecinco, Divinity y Cuatro) con los que saltó a la popularidad nacional haciéndose un hueco entre los rostros de reporteros conocidos de nuestro país.

Tanto es así que la joven acumulaba miles de seguidores en sus redes sociales donde la joven de 38 años colgaba imágenes de sus viajes. Su última publicación era de hace apenas diez días lamentando el incendio que está asolando en estos momentos a su pueblo: "Ayer, no dormía sabiendo que gran parte de él se quemaba, al igual que la zona de mi pueblo donde crecieron mis abuelos. Pues bien, aunque arde el alma 🔥 no se ha quemado todo".

A pesar de su enfermedad, Mónica seguía trabajando. Precisamente ella era la encargada de guiarnos en el programa de 'Viajeros Cuatro' que enseñaba las islas Canarias en el que Omar Sánchez se estrenó como reportero enseñando su barrio. Y es que el trabajo había sido una gran inspiración para ella, tal y como lo mostraba Carme Chaparro, compañera suya durante su época de 'Cuatro al día', que ha aprovechado su perfil de Instagram para despedirse de su compañera.

También le ha dado el último adiós Valeria Ros, quien ha asegurado estar en shock pues era una gran amiga de la reportera.

Estoy en shock. Ha fallecido mi amiga @MoonDominguez y sólo quiero dar todo mi apoyo a su familia. Una profesional maravillosa y una compañera fantástica. ❤️ — Valeria Ros (@VALValeriaRos) July 31, 2022

La noticia ha supuesto un shock para muchos seguidores que se han acordado de ella y han llenado tanto Twitter como su último post en Instagram de mensajes de condolencias.

