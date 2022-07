Paula Echevarría y Miguel Torres disfrutan al máximo de la ciudad de Marbella. La pareja ha salido a pasárselo bien en la noche marbellí dejando a los pequeños en casa para acudir a uno de los conciertos más esperados del Starlite de este año, el de Diana Krall, una excelente pianista de jazz que ha llenado el recinto con grandes nombres entre sus asistentes como la actriz Maggie Civantos, la presentadora Luján Argüelles, la cantante Luz Casal, el actor mexicano Alejandro Nones, quien también apadrinaba la gala del Global Gift Marbella con Eva Longoria y Chenoa; el embajador de India en España Dinesh Kumar o el periodista radiofónico Agustín Bravo.

Además de ellos, la pareja ha ocupado un hueco en la sala VIP disfrutando no solo del concierto y es que la cita coincidía con el cumpleaños del hombre que está considerado como uno de los más ricos de España: Kabri C. Sukhwani, nacido en Málaga y presidente del grupo inmobiliario Sankar que opera no solo a nivel nacional sino también en el extranjero con un gran éxito.

El empresario decidió celebrar su cumpleaños en la zona VIP del concierto donde hubo globos, bengalas después de la música en directo de la pianista de jazz pues se celebraba justo después de que el concierto hubiera terminado.



Una importante cita de la que la pareja disfrutó a lo grande compartiendo varias de las fotografías de la noche en sus redes sociales y es que ambos han querido quedarse en la Málaga natal de Miguel Tores para disfrutar de las vacaciones después de celebrar el bautizo del pequeño Miguel Jr quien está dando ya sus primeros pasos.

