Kiko Matamoros está dispuesto a recuperar todo el tiempo que ha estado lejos de Marta López durante su participación en 'Supervivientes'. Tras cumplir con sus últimos compromisos con el reality, el colaborador de 'Sálvame' y su pareja han puesto rumbo a Menorca. Su primera espada romántica tras finalizar el concurso y también la primera después de que el colaborador de televisivo pidiera matrimonio a la modelo delante de toda España (y que ella dijese 'sí'). Así que este viaje se ha convertido en una especie de 'preluna de miel'), en la que no han faltado momentos para el relax, hacer turismo y disfrutar de la gastronomía de la isla.

Unos momentos inolvidables que ambos han compartido en sus redes sociales. Kiko, que ha desvelado la secuela que sufre tras su paso por 'Supervivientes', parecía de los más feliz en un entorno totalmente rural. "El agroturismo, un lugar donde desconectar y descansar. Un pequeño paraíso para cargar las baterías. Me quedaría aquí hasta que me sacara la Guardia Civil", comentaba divertido en su Instagram.

Marta comentaba la publicación de su pareja con un escueto pero romántico: "Mi amor". Son muchos los seguidores del Kiko que destacan lo rejuvenecido que se ve tras los memes que protagonizó en el reality por su edad y que lo tachaban de momia.

El colaborador televisivo se fue a Honduras enamorado de la modelo y ha regresado aún más enamorado que el primer día. "Me has enseñado a querer. Y he decidido que me quiero casar contigo. Si tú quieres, vamos a pasar por el altar, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti", dijo en el plató de 'Déjate querer'.

