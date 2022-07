Kiko Matamoros ha hecho balance de su paso por 'Supervivientes' en su visita al programa 'Déjate querer'. Una estancia en Honduras en la que ha superado sus adicciones sino que también le ha servido para tener las cosas claras con su novia Marta López Álamo para la que solo ha tenido buenas palabras durante todo el concurso y fuera de él, tanto es así que en el momento en el que ha pisado el plató de Toñi Moreno ha tenido claro qué era la que le iba a decir a su novia, a la que quería sorprender aprovechando el programa.

“He pensado mucho en ti estos meses y te quiero decir que, y me he dado cuenta porque no he dejado de pensarlo, que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, a pesar de mi edad”, es el inicio de un emotivo mensaje por parte de Kiko hacia Marta.

Un emotivo mensaje que tenía un claro objetivo: pedir matrimonio a su chica, algo que dejó claro en Supervivientes que quería. Y es que la pareja ha consolidado su relación también en las últimas semanas. “He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar, si tú quieres, por el altar, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti”, añade Matamoros. Antes de responder a la petición, Toñi Moreno le pregunta a Marta cómo se conocieron Kiko y ella.

Tras contarle la historia, Kiko ha agradecido a la familia de Marta que le hayan abierto las puertas y ha recalcado que, el día que él "no esté en condiciones de estar a su lado" tiene claro que “le pediré que emprenda una andadura fuera de su relación conmigo”. En este sentido, ha destacado que no le parece legal "obligar a alguien a estar a mi lado", algo que a Marta no le gusta pensar aunque confiesa que es realista.

Finalmente, Marta accedió a la petición de matrimonio escenificando en el propio plató una boda improvisada con dos collares de flores al más puro estilo hawaiiano.

