Toñi Moreno vive un momento muy dulce tanto personal como profesionalmente. En la vida privada, la periodista disfruta del crecimiento de su hija Lola, siendo una madre soltera excepcional, eso sí, se ve obligada a apoyarse en su círculo mientras desarrolla su carrera profesional la cual también le está dando muchas alegrías. Después de un periplo fuera de Mediaset, la periodista ha vuelto a la cadena de Fuencarral por la puerta grande.

La presentadora está al frente de 'Déjate querer', un formato novedoso, muy en la línea del estilo que ha seguido en los últimos años y que maneja a la perfección, que aúna entrevistas personales y emotivas historias familiares que buscan reencuentros y sorpresas. Un programa que aunque tuvo que luchar mucho en sus inicios, obteniendo un 11,3% de share con 1.135.000 espectadores en su estreno con María del Monte y Nacho Palau; cada día conquista más a la gente llegando a superar el 20% de cuota de pantalla con su último programa: el reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

Ahora, Toñi ha recibido una gran noticia y es que, en medio de una renovación de su parrilla debido a los malos resultados de audiencias con las salidas de Sonsoles Ónega o Marc Calderó, Mediaset ha premiado el regreso de la presentadora renovando el formato por una temporada más, tal y como informa Bluper. La web da esta buena noticia a su presentadora en medio de unas merecidas vacaciones en las que está disfrutando con su pequeña en Cádiz.

A pesar de la desconexión de las vacaciones, hace tan solo unos días, Moreno se solidarizaba con del equipo de estilismo y peluquería en redes sociales después del masivo despido que realizó Telecinco: "Nos volveremos a ver", decía la presentadora.



