Paula Echevarría se ha llevado un gran susto, y es que la actriz ha sido víctima de una estafa. La ex de David Bustamante, que acumula más de tres millones y medio de seguidores en Instagram, ha denunciado a través de su perfil de Instagram una cuenta falsa que se hacía pasar por ella. Son muchos los seguidores que interactúan de manera frecuente con los sorteos que ofrece la actriz para participar, suelen también fijarse en las prendas que luce y en los productos que utiliza. Se podría decir que lo que toca o se pone Paula Echevarría es un éxito y de ahí que se aprovechen algunos.

La asturiana aseguraba que durante los últimos días varios de sus fans se ponían en contacto con ella para alertarla de la existencia de una cuenta en la red que trataba de suplantar su identidad. Este perfil, que se autodenominaba 'cuenta de apoyo a Paula', escribía mensajes privados a los usuarios que comentaban frecuentemente en las publicaciones de la intérprete y, haciéndose pasar por ella misma, les pedía dinero.

Instagram

"Aviso importante. Aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentira, pero por si acaso, ¡ESTAFA! No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero", escribía la asturiana en sus 'stories' de Instagram.

Paula Echevarría es sinónimo de influencia. Hace unos días, la actriz acudía a un evento y alababa la crema Minucell de E'lifexir. Una marca con una amplia gama de productos para moldear tu figura de manera rápida y eficaz y de la que también es fan Vicky Martín Berrocal. La diseñadora usa E'lifexir Culo-10, que reafirma, redefine y eleva los glúteos. Pues esa marca seguro que está teniendo un éxito arrollador gracias a la publicidad de influencers como Paula.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io