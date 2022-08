Parece que a Carmen Alcayde no le basta con haberse hecho la indiscutible ganadora de 'Sálvame Mediafest'. Ningún reto puede con la colaboradora de 'Sálvame' y eso hace mucho más divertido el programa. Si tiene que hacer de Chanel e interpretar el temazo de 'Eurovisión', ahí está la valenciana. Si tiene que caracterizarse de 'Drag Queen', ahí se presta Alcayde. Es una auténtica 'show woman' y este lunes 8 de agosto, tenía algo preparado para dejarnos con la boca abierta.

"Un rayo de sol en la vida, por favor. Por todos los luchadores, hay que salir a la calle, luchar y conseguir vuestros sueños", decía Carmen Alcayde algo emocionada antes de volver a actuar como ganadora del 'Sálvame Mediafest'. Hoy sin embargo no tenía palabras para la propuesta del programa, y es que el equipo de 'Sálvame' le proponía a la colaboradora convertirse en la artista del momento: en Rosalía.

Telecinco

¡Adiós al 'Chanelazo', hola a la 'Despechá'! La artista catalana ha triunfado con su nueva gira en nuestro país y parte del extranjero. Muchos son los famosos que se han acercado para ver su espectáculo como Belén Esteban. "Noche inolvidable. Mi Rosalía dándolo todo. Mejor disco del año: MOTOMAMI. Te quiero mucho", escribía la de Paracuellos junto a la publicación en la que presume de su amistad con la artista. Para los que no han tenido el privilegio de ver a Rosalía en directo, ¡no pasa nada! 'Sálvame tenía al clon perfecto. Carmen Alcayde se enfundaba en un look de cuero rojo e interpretaba el nuevo single de la catalana que está arrasando por completo. ¡Brava!

