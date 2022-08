Alba Díaz se ha puesto romántica... con su madre. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' está muy unida a sus padres. La influencer está de vacaciones en Marbella con su padre, la mujer de este, Virginia Troconis, y sus hermanos pequeños, pero antes de reunirse con ellos ha disfrutado de unos días junto a su madre en Punta Umbría (Huelva), uno de los rincones de Andalucía más especiales para la diseñadora y donde suele refugiarse para desconectar y cargar las pilas. Madre e hija han vivido unas vacaciones idílicas en compañía de algunos amigos.

La diseñadora y su hija se adoran. "Todo el mundo me dice que es increíble, esa niña tiene algo muy especial, lo tiene. Estoy muy orgullosa de ella", nos confesaba Vicky hace unos meses. Ella estuvo muy pendiente de su hija cuando decidió someterse a una reducción de pecho. Y ahora, su hija ha compartido en sus redes un post en el que dedica unas preciosas palabras a su madre. "No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. Tampoco cambiaría el destino, se lo que significa Punta Umbría para ti. No se me va a olvidar este viaje jamás... qué risas, qué conversaciones, qué manera de disfrutar de nuestra compañía", escribía Alba.

La influencer también añadía una parte divertida a su post: "Aunque no es lo único que has disfrutado. Tendrías que haberte visto la cara cuando llegaban esas papas aliñas bañadas en aceite y cuando le dabas los 3 primeros traguitos a tu querido José Pariente con 2 hielos después de quitarte las sandalias y meter los pies en la arena de tu playa favorita...".

Y terminaba agredeciendo a su madre los días que han pasado juntas: "Amo verte feliz, amo verte emocionada, me gusta ver como nuestra relación crece, como cada día nos vamos conociendo más y mejor, como trabajamos vivir el presente y nos olvidamos de todo lo demás, es aquí y ahora. Adoro ver como me miras a lo lejos y te alegras de verme feliz con mis amigos en el mismo lugar donde con mi edad pasabas todas tus tardes de verano. En definitiva, agradezco estos días a tu lado, siempre son necesarios y me hacen mucho bien. Te quiero mamá".

La diseñadora ha respondido a las palabras de su hija compartiendo la publicación en sus stories con varios emojis llorando emocionados y escribiendo: "Más y reviento. Te amo Alba". Vicky tampoco olvidará estas vacaciones ni las palabras que le ha dedicado su hija. En esos días la diseñadora nos ha dejado posados en originales caftanes y también ha compartido su primer posado en bañador del verano.

