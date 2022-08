Sira Martínez y Ferran Torres disfrutan de su primer verano de amor como otros famosos como Ana Guerra y Víctor Elías o Antonio David y Marta Riesco. La hija de Luis Enrique, que es una experta amazona, y el futbolista del Barça han elegido la isla de Ibiza como colofón a sus vacaciones de 2022 que arrancaron con una romántica escapada a Maldivas. Tras su regreso a España, la pareja puso rumbo a las islas Baleares donde han paseado su amor y han disfrutado de su mutua compañía.

Sira Martínez y Ferran Torres pasaron una romántica jornada en alta mar a bordo de una lujosa lancha. Para su día de navegación en Ibiza, la pareja eligió ropa de baño a juego, en tonos azules. Mientras que la joven jinete presumía de cuerpo con un bikini de pequeño tamaño, el futbolista de la Selección Española de Fútbol también lucía abdominales con un bañador en color turquesa.

Gtres

Durante su jornada marinera, Sira y Ferran se mostraron muy enamorados y compenetrados y compartieron besos y abrazos con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Fue el pasado mes de enero cuando comenzaron los rumores sobre una posible relación entre la hija mayor de Luis Enrique, seleccionador nacional de fútbol y reputada amazona, y el jugador internacional del FC Barcelona, relación que ellos mismos confirmaron, un mes después, al publicar su primera foto juntos en redes sociales sumándose a las nuevas parejas de famosos de 2022. La pareja incluso comparte mascota: su perro Bobo.

Agencias

Sira Martínez es una de las amazonas con más proyección de la hípica nacional. A sus 20 años, la hija de Luis Enrique está centrada en la competición internacional y espera conseguir grandes logros gracias a su pasión. Por su parte, Ferran Torres, de 22 años, triunfa en el FC Barcelona y, ante el inicio de la nueva temporada, debe ganarse un sitio en el equipo titular tras una lesión.

