Elsa Pataky comparte las fotos más divertidas de su marido, Chris Hemsworth, para desearle 'feliz cumpleaños'. La actriz española y el protagonista de 'Thor' forman una de las parejas más consolidadas de Hollywood y es habitual que compartan sus mejores momentos en redes sociales. Este 11 de agosto no podía ser menos ya que el actor australiano celebraba su 39 cumpleaños y su esposa decidió abrir su álbum de fotos más personal para felicitar al hombre de su vida.

En el vídeo de la parte superior, puedes ver cómo ha felicitado Elsa Pataky a su marido, Chris Hemsworth por sus 39 años y cómo lo celebraron rodeados por sus tres hijos: India, Tristan y Sasha. La pareja, que se casó en el año 2010, ya lleva 12 años de feliz matrimonio y en una de sus últimas visitas a España, la actriz revelaba el secreto de su unión. "Hay que tener tiempo para los dos, especialmente cuando tienes niños, que siga el contacto entre uno y el otro", comentó.

Agencias

Elsa Pataky y Chris Hemsworth forman una de las parejas más consolidadas de Hollywood y, en su felicitación, la actriz 'desvela' la faceta más desconocida de su marido. "Feliz cumpleaños a mi entrenador de loros favorito, cuidador de niños y domador de esposa, no hay nada que no puedas hacer! Te queremos hasta el infinito y más allá!", escribió la artista junto a las imágenes más divertidas de su 'Thor' particular: una con un loro en una bañera, otra 'peleando' con sus hijos y una tercera 'hechizando' a su mujer.

