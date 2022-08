Sálvame ha convertido en habitual una rocambolesca forma de abordar algunos temas de actualidad, y más en el caso de que afecten a uno de sus colaboradores, y es que han hecho de la imitación y los disfraces su bandera. Si ya es habitual que Josep Ferré se caracterice cada programa de un famoso en particular congregando tantos aplausos como críticas, la más reciente la de Gloria Camila por haberse disfrazado de José Ortega Cano, también comienza a ser habitual que sean los propios colaboradores los que se caractericen. Así les hemos podido ver vestidos de zombies o de Las Chicas de Oro con motivo del aniversario de la serie. Ahora ha sido Carmen Borrego la que se ha caracterizado de un compañero de programa, concretamente de Kiko Hernández, para abordar su operación estas vacaciones: un injerto de cabello. Una caracterización que a Hernández no le ha sentado nada bien y, aunque la idea ha sido de todo el equipo, parece que Borrego se ha llevado la peor parte del enfado de su compañero.

Telecinco

“Kiko considera que él ha sido honesto con Carmen, que le ha brindado su amistad, que él no ha faltado a su palabra. No entiende por qué tú has iniciado ahora esta guerra con él cuando estabais bien”. Este era el mansaje de Kiko Hernández que Belén Ro era la encargada de leer. Y es que cabe recordar que Carmen Borrego y Kiko Hernández hacían las paces después de años enfrentados con una entrevista para nuestra revista DIEZ MINUTOS. Ahora, parece que esta imitación y algunos de los comentarios de la colaboradora durante el programa han vuelto a reeditar esta guerra.

"No entiendo como hacer una broma...", comenzaba diciendo Borrego, momento en el que Rafa Mora le interrumpía asegurando que había estado burlándose de él toda la tarde, algo que la hermana de Terelu negaba rotundamente. "Yo no me estoy riendo ni de Kiko ni de nadie", apuntaba, tras lo cual recordaba que Kiko se disfrazó de ella tiempo atrás. “Él se disfrazó de ti en un momento en el que no os hablabais y teníais una guerra, pero vosotros habíais firmado la paz. No entiende cómo puedes disfrazarte de él en un momento en el que los dos estáis bien”, añadía Belén Ro. Sea como fuere todo parece indicar que, si una disculpa pública no lo remedia, la guerra entre Carmen Borrego y Kiko Hernández ha vuelto.

