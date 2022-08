Dani Martín está en un momento muy dulce. Después de haber pasado por altibajos y a pesar de un reciente robo, el cantante ha retomado las giras por los grandes estadios con su trabajo tributo a la banda que le dio la fama: El canto del loco. Una gira en la que ha recibido muchos apoyos ya no solo del público sino también de su círculo cercano, entre los que destaca el reciente apoyo de Patricia Conde, su ex novia.

La presentadora no ha dudado en estar al lado de su ex pareja celebrando el éxito de esta gira en su concierto en el Mallorca Live Summer, un festival al que acudió Patricia Conde al backstage. Una vez allí, feliz por el éxito de su ahora amigo, la ex pareja se fundió en un abrazo que quedó inmortalizado y que la propia presentadora ha sido la encargada de compartir. En la imagen se les ve a los dos sonrientes y felices demostrando la muy buena sintonía que existe entre los dos a pesar de que su relación amorosa se rompió del paso del tiempo.

El gesto fue agradecido por el cantante con un sincero mensaje: "Gracias Patri por tu gesto tan bonito ayer, es precioso que el cariño y la amistad entre dos personas, incluso entre familias y amigos siga existiendo. Yo soy fan de Patricia como persona, como profesional y me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias".



Enamorado ahora de Meriloves, para Dani Martín Patricia Conde sigue siendo especial y es que se convirtió en un gran apoyo después de la muerte de su hermana, a quien ha dedicado una canción de su último disco, pues estaban aún saliendo en aquel fatídico 2009. Desde entonces, la relación entre ambos se afianzó a pesar de que no pudiera cuajar.

