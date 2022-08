Vanesa Romero llegaba a la estación de Atocha tras pasar un fin de semana en la Gala Starlite Porcelanosa en dónde ha disfrutado de unas noches increíbles con muchos rostros conocidos, entre ellos Juanes, Il Divo, Niña Pastori y Sergio Dalma. Aunque han sido unos días de fiesta, la actriz está pasando por un momento algo complicado y es que se ha roto su relación con Emilio Esteban. Ella misma ha sido la encargada de confirmar la ruptura sin entrar mucho en detalles sobre el motivo que ha propiciado esta decisión. "No voy a comentar, sí confirmar la ruptura porque ya sabéis que yo soy bastante transparente con vosotros y cuando tengo algo que comentar lo comento", comentaba la actriz de 'La que se avecina' a la prensa nada más llegar a Madrid.

"Es una cosa de los dos, con nuestros procesos y bueno, ya está", continuaba la guapísima actriz muy amable como siempre. Tal y como ha podido saber DIEZ MINUTOS en EXCLUSIVA, la pareja ha decidido emprender caminos por separado después darse una segunda oportunidad hace menos de un año. Aunque queda una gran amistad entre ellos y varios proyectos profesionales en común, sus planes de futuro van por senderos diferentes.

La alicantina y el fotógrafo, se daban una segunda oportunidad este mes de octubre pero parece que la cosa no ha funcionado. La historia de amor entre ellos fue muy bonita, y es que Vanesa y Emilio, a los que separan 16 años, se conocieron en julio de 2020, cuando ambos coincidieron en un estudio de grabación. Se trataba de un proyecto en el que, curiosamente, participaba el también músico Alberto Jiménez, con el que la actriz salía desde hacía cinco años.