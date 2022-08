Vanesa Romero y Emilio Esteban han roto su relación. Tal y como ha podido saber DIEZ MINUTOS la pareja ha decidido emprender caminos por separado después darse una segunda oportunidad hace menos de un año. Aunque queda una gran amistad entre ellos y varios proyectos profesionales en común, sus planes de futuro van por senderos diferentes.

Según hemos podido saber, en su ruptura no habido terceras personas ni un desgaste en la convivencia. El gran motivo de su separación es sus proyectos de vida totalmente opuestos. Un hecho que ha provocado que hace un mes y medio tomasen la decisión de poner punto y final a su relación.



Tal y como ha podido saber esta revista fue a finales de junio cuando que el músico abandonó el domicilio en el que convivía con la actriz. A pesar de su empeño, las cosas entre ellos no han evolucionado como habrían deseado hasta llegar a este punto.

Emilio Esteban hacía las maletas y dejaba el hogar que habían compartido durante casi dos años de noviazgo, propiedad de Vanesa Romero. Un impresionante chalet situado en Boadilla del Monte, una de las mejores zonas de Madrid y de las más cotizadas.

El inmueble, valorado en unos 600.000 euros, tiene 290 metros cuadros distribuidos en tres plantas, cuatro habitaciones, cuatro baños, plaza de garaje, un buen jardín y piscina en parcela individual.

Esta vez parece que no hay vuelta atrás. Aunque quién sabe si, como Laura Matamoros y Benji Aparicio, a la tercera va la vencida y nos sorprenden con una nueva reconciliación.

Cargada de proyectos profesionales tanto en la pequeña pantalla como el teatro, la actriz afronta una nueva etapa en su vida soltera y centrada en su trabajo. Convertida en una de las actrices más populares de la televisión gracias a 'La que se avecina', triunfando con su primer corto 'Un día de mierda' y preparando ya el segundo, la vida profesional le sonríe a la actriz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Quién es Emilio Esteban

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El joven, 16 años menos que la actriz, es artista, cantante, guitarrista y compositor. Estudió becado en Berklee College of Music y posteriormente se graduó en la Universidad Europea de Madrid en el superior de composición. Tiene dos discos como cantante en el mercado. Emilio Esteban ha trabajado con artistas tan conocidos como Aitana, Nena Daconte o Sergio Dalma.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io