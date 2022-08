Chelo García Cortés ha vuelto a la televisión después de su aparatosa caída durante la 'Sálvame Fashion Week'. Los últimos meses han sido un poco caóticos para los colaboradores del programa que han visto como el espacio se quedaba sin tertulianos tras la caída de Belén Esteban, el paso por quirófano de Belén Rodríguez y otros diferentes contratiempos de salud que han ido surgiendo. El último gran susto lo daba Jorge Javier durante sus vacaciones. Pero ahora todos se van incorporando al programa ya recuperados de todas sus dolencias, como es el caso de la periodista, colaboradora de 'Sálvame'.

Después de su fracturas en los huesos del brazo y varios meses en reposo, Chelo confiesa haber vivido unas semanas muy duras. Su regreso al ‘Deluxe’ ha sido de lo más emotivo: “Quiero dar la gracias por esto, por el cariño que he recibido estos casi tres meses, por todos vosotros, la productora… me he tenido que romper el radio para notar que, a pesar de nuestras cosas no me habéis dejado ni un día sola”, explicaba nada más pisar el plató.

“Esto me ha marcado demasiado. Creo que, al final, va a ser positivo. Ha habido momentos muy duros en casa. Ha sido angustioso, terrible, de verdad. Me daba miedo no poder volver aquí. Para mí, el trabajo es… sé la edad que tengo y que soy la abuela del programa, pero cuando veía que la mano no reaccionaba… Hacía dos horas diarias de rehabilitación porque quería volver”, confiesa, emocionada.

Dos lisiadas en su casa

Durante este tiempo, su pareja, Marta Roca, también ha sufrido un accidente doméstico, se cayó en la piscina y se destrozó el talón. Esto ha agravado más la situación que han vivido en casa y la convivencia se les hizo cuesta arriba. Ninguna de las dos tenía suficiente movilidad para hacer cosas tan básicas como la compra.

Estos meses en casa de Chelo se ha vivido un auténtico infierno emocional. La colaboradora de 'Sálvame' ha explicado que la recuperación de su rotura de radio se ha visto muy afectada por la también convalecencia de su mujer, Marta Roca. "Una estaba manca, la otra coja", algo que ha provocado irremediablemente que entre la pareja hayan surgido roces.

Chelo García Cortés le ha confesado a sus compañeros que, aunque no ha existido crisis entre ellas, sí que han sido unas semanas de fuertes discusiones: "Hemos discutido mucho, ha habido peleas porque yo no estaba bien y ella tampoco, hasta Maggy-su perrita- se ha visto afectada, le han salido canas a la pobre".

Pese a que durante estos meses la tensión ha dominado la relación de la colaboradora y su mujer, Marta Roca siempre ha sido el principal apoyo de Chelo en sus peores momentos. Marta ha vuelto a entrar en directo en el programa para decirle a su mujer que, pese a que ha sido difícil convivir con ella durante estos meses por su complicado carácter, la colaboradora es el amor de su vida: "Solo quiero decirte que te quiero y que voy a estar siempre a tu lado".

Chelo se ha emocionado al escuchar las palabras de su compañera y le ha hecho públicamente una petición que todos han aplaudido: "Me debes una cosa, me debes celebrar nuestra boda como es debido, quiero hacer lo que hacen Marta López y Kiko Matamoros, quiero hacer viajes y presumir de ello subiendo fotos".