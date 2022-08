Omar Sánchez y Raquel Lozano siguen disfrutando de su idilio este verano. La pareja ha disfrutado de unos días en Ibiza, al mismo momento que Anabel Pantoja y Yulen, donde una piscina fue testigo de una bronca entre ellos: "Que me dejes ya Omar, lo que no voy a soportar es estar en Ushuaïa y que tú estés haciendo 'Sálvame", le llegaba a decir la publicista al canario en la piscina. Ahora, ambos han puesto rumbo a Tarifa para conocerse mejor desde donde Raquel ha confesado a Amor Romeira en una conversación telefónica en directo para 'Ya es verano' que están perfectamente juntos, algo que se ha puesto en cuestión varias veces en las últimas semanas a raíz de las fotografías y vídeos que hemos podido ver de ellos durante estas vacaciones.

Y es que, lo cierto es que el paparazzi Sergio Garrido no fue testigo de este amor durante el seguimiento de la pareja en su estancia en Ibiza. Allí él llegó una nueva discusión sobre las que Raquel quiso pronunciarse: "El tiempo dirá lo que pasa entre nosotros, a veces es normal discutir o enfadarse y no pasa nada, yo soy así, yo hago muchos aspavientos", asegura Lozano sobre ello, algo que se ha puesto muy en duda.

Gtres

Antes de la llamada de Raquel, 'Ya es verano' emitía unas imágenes en las que se podía ver la segunda discusión pública de la pareja. Salían de cenar juntos cuando estalló de nuevo la bronca: "Volvieron a discutir y ella no paraba de hacer aspavientos", confesaba Garrido. En las imágenes podía verse que mientras que ella le recriminaba su comportamiento, él agachaba la cabeza y no contestaba a su pareja.



El paparazzi afirmaba además que tanto él como otras muchas personas que han convivido con la pareja, notan la frialdad entre ellos: "No se hacen ni una simple caricia, me lo cuentan hasta los camareros del hotel, a mí me parece muy rara la forma en la que se comportan, esa pareja no tiene futuro, ahí no hay nada". Unas palabras que, lógicamente, Raquel niega tajantemente: "Ha habido besos, lo que pasa es que los paparazzi no las han sabido sacar". ¿Cómo terminarán Raquel y Omar el verano? ¿Entrará Omar soltero a 'Pesadilla en el paraíso'?