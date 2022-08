Ser famosa y querer tener una relación en secreto no es nada fácil, y si no que se lo digan a Cristina Porta. La periodista deportiva tuvo una mediática relación (y más mediática ruptura) con Luca Onestini tras su paso por 'Secret Story'. Aquello no salió bien y ella acabó muy tocada sentimentalmente, pero ahora parece que ha pasado página, y de la mejor manera posible: conociendo un chico nuevo con el que ya ha dicho que está "muy ilusionada".

Se trata del futbolista sevillano (aunque ahora juega para el Real Valladolid Club de Fútbol) Luis Pérez Maqueda, con el que parece tener una bonita relación, aunque ella no ha querido confesar si es de amistad o noviazgo en el programa 'Ya es verano', en el que colabora los fines de semana. El joven tiene, además, 27 años, 5 menos que Cristina, y con éste, Cristina entra de cabeza en la lista de parejas que han estrenado amor en 2022.

Ante la sorpresa de que este domingo hablaran de ella y de su nuevo 'amigo' como pareja del verano, Cristina no pudo evitar esbozar una sonrisa, pero se resistió a ponerle una etiqueta a lo suyo con el futbolista: "Es una persona muy especial en mi vida", se limitó a decir, aunque tuvo unas bonitas palabras para él, pues ha sido el hombre que le ha ayudado a subir el ánimo en lo sentimental: "Estoy súper feliz, muy ilusionada. Llevaba un tiempo estando muy triste… Agradezco que sea una persona de luz, de esas que te hacen la vida más bonita", apuntó.

Tras esta noticia de que Cristina podría tener un nuevo 'churri', parece que los dos han dejado de esconderse en redes sociales: él subió una foto a Instagram desde la casa de Cristina, para más tarde ser ella la que compartiera una foto de él de espaldas en sus historias ¡con mención y todo! Eso sí, en Twitter jugó a ser más misteriosa: "Voy a hacerle caso a lo que me ha dicho un pajarito: “¿Pa’ qué? Tú sabes la verdad, no te metas en jaleos”. A los míos: O S A M O", publicó.

