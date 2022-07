Cristina Porta ha tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital. La propia periodista ha sido la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales generando una gran preocupación entre sus seguidores. Tras disfrutar de un gran concierto de Maluma, al que estaba deseando poder asistir, la ex concursante de 'Secret Story' ha compartido una fotografía en su perfil de 'Instagram' en la que ha comunicado lo ocurrido.

"Ambulancia. Urgencia. Esperando resultados", ha escrito. Con estas palabras ha informado de que ha tenido que recogerle una ambulancia para ser llevada de urgencia al hospital. Sin embargo, no ha dado ningún detalle todavía acerca de lo que le ha podido suceder, y es que parece que sigue esperando resultados para conocer cuál es exactamente el problema de salud que ha provocado que tenga que acudir al hospital.

Instagram

De momento, los únicos datos que ha aportado sobre su situación actual es que se encuentra con calmantes y un poco mejor, aunque ha reconocido que ha sido "de las peores noche de su vida". Pocas horas antes de esto, había estado contestando a sus seguidores a algunas de sus preguntas a través de sus 'stories'.

Esta no es la primera vez que Cristina Porta, que ha desvelado que quiere ser madre, preocupa a sus seguidores al tener que ser ingresada en el hospital por un problema de salud. Hace unos días también dio un gran susto por el problema ocular que sufría. "Es por el herpes zoster, que me estaba afectando a la vista. Esto me ha salido muchas veces en el labio cuando tenía un disgusto muy grande", explicaba en ese momento. Ahora, habrá que esperar para saber si da las causas exactas por las que ha tenido que volver a ser ingresada.

