Tras su ruptura definitiva con Luca Onestini, Cristina Porta es una mujer nueva. A sus 31 años ha decidido que no va a perseguir más el amor y que esperará a que llame a su puerta. Hace unas semanas reveló si tiene nuevo novio o no tras haberlo dejado con Luca, y ahora ha sorprendido a sus fans revelando que quiere ser madre ¡y se ha puesto una fecha! La periodista ha viajado hasta Sevilla para asistir a la feria, y allí, rodeada de amigos y conocidos, ha respondido a la pregunta para su canal de mtmad.

Ha sido ella misma la que ha desvelado que de aquí a un año o un año y medio, si no tiene pareja, se pondrá manos a la obra para ser mamá. Vamos, que se va a dar este 2022 y parte de 2023 para encontrar a alguien que comparta sus ganas de formar una familia, y si no... ¡valorará la inseminación o, por qué no, la adopción!

Desconocíamos esa parte de Cristina que desea convertirse en madre, y más cuando su fama ha explotado ante el gran público hace sólo unos meses, pero parece que el reloj biológico de Porta está ya haciendo sonar la alarma, y ella, pase lo que pase, va a ser mamá sí o sí. Con o sin pareja. Una decisión de lo más valiente, ya que, a pesar de que es muy gratificante, ser madre soltera no es nada fácil. Aquí tiene, para ir empezando, nuestra lista de 110 nombres de niño y 160 nombres de niña y, para cuando se decida, los síntomas que pueden indicar que ha conseguido quedarse embarazada.

Cris, como la llaman sus amigos y sus fans, ha hecho pública esta decisión después de su abrupta relación con Luca Onestini: ambos se enamoraron en 'Secret Story', y aunque al principio él parecía no tener ganas de meterse en una relación, cayó rendido ante los encantos del físico y la personalidad de ella. Sin embargo, el fin del programa y la vuelta a la realidad hizo que ambos tomaran caminos separados: él incluso se marchó de vuelta a Italia, y aunque ella se fue hasta Bolonia para buscarle y tener una última conversación para retomar o romper definitivamente ese noviazgo, él ni siquiera se presentó en el lugar en el que Cristina le dijo que iba a estar. Un final de lo más triste pero del que, sin duda, Cristina seguro que ha sacado una gran lección.

