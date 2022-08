Laura Matamoros ha preocupado a sus seguidores con su última publicación. La influencer, que vivía estos días la recta final de sus vacaciones en Marbella ha alertado a todos sus seguidores con una imagen suya ingresada en el hospital. La hija de Kiko Matamoros parece haber aprovechado el impass entre el final de sus vacaciones y el inicio del calendario laboral para pasar por el quirófano, y es que la novia de Benji, con quien se ha dado una segunda oportunidad, ha aparecido en el hospital haciéndose un selfie y relajada, aunque no ha querido contar detalles de la operación a la que se ha sometido.

"Hoy estoy así, voy a descansar unos días y os cuento todo", escribe Laura Matamoros, una frase que ha alertado a su millón y medio de seguidores pues va acompañada de la imagen en la que se la puede ver con el pecho vendado y con algodones, propio de un postoperatorio. La doctora que la ha atendido es experta en cirugía plástica por lo que todo podría indicar que se ha hecho una remodelación de pecho. La hija de Kiko Matamoros ha agradecido el trato recibido a la doctora: "No he podido elegir mejor", añadía al texto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De ser una remodelación de pecho, cabe destacar que no es la única Matamoros que se ha sometido a este tipo de operación, ya que su hermana Anita ya se hizo una reducción hace 4 años a consecuencia del complejo que tenía durante años: "No me gusta tener tanto pecho, porque al final es incómodo y, estudiando y tal, me duele mucho la espalda", explicaba, "tenía un complejo enorme con mi pecho. Lo tenía enorme y muy caído, me acomplejaba bastante", llegó a asegurar después de la operación.