Que el paso de Alejandra Rubio por 'Sábado Deluxe' iba a hacer retumbar Telecinco se sabía desde hace tiempo, pero ella pareció desoír las críticas y se sentó para hablar con su madre, Terelu Campos, de sus planes de futuro, de su familia y también aprovechó para cargar contra algunos colaboradores como Kiko Hernández. Algo que, por supuesto, ha tenido su respuesta desde 'Sálvame', y parece que a la joven no le ha gustado nada.

Laura Fa no fue nada comedida: "Deja como el culo a su madre", dijo la periodista en 'Sálvame' este lunes tras haber visto la entrevista que le realizó Terelu a Alejandra, además de calificarla como "decepcionante" porque "no dio ni un titular". Tampoco se cortó Pipi Estrada, que desde su posición como 'vetado' en ese programa opinó que fue 'predecible'. "Fue una noche de expectación que se convirtió en noche de decepción", señaló, además de advertir que la retahíla de calificativos que dedicó a Kiko Hernández no le va a venir nada bien: "Ha despertado algo que le va a perjudicar".

La única que la defendió algo más fue Gema López, que creyó que Alejandra había salido "airosa" de la entrevista pero a quien le iba a salir cara es a Terelu: "Va a tener una semana fastidiada". ¿Será por las críticas que sabía que le iban a caer a su hija?

Precisamente en la tarde de este lunes, donde todos los colaboradores de 'Sálvame' parecían tener algo que decir respecto a la ya famosa entrevista, Alejandra Rubio tampoco se quedó callada, y a través de sus redes sociales lanzó una clara indirecta muy directa a todos los que la estaban criticando: "Sus opiniones son un reflejo de ellos, no de ti", publicó en un story de Instagram, para luego añadir: "El amor propio te hace indestructible". Parece que, con estas declaraciones, a la joven por un oído le entra y por el otro le sale todo lo que digan de ella...

