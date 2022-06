Alejandra Rubio es probablemente una de las influencers más sexys de nuestro país, pero verla lucir tipazo en bikini es algo a lo que no nos tiene demasiado acostumbrados. Si otras instagrammers aprovechan cualquier ocasión para lucir carne en Instagram, Alejandra prefiere reservar eso sólo para los meses estivales, de ahí que sea bastante raro verla enseñando tipín, pero ahora, con la llegada de las buenas temperaturas, está claro que le apetece mucho más y ha agraciado a sus seguidores con unas fotos de infarto.

La hija de Terelu Campos, que recientemente ha reaccionado a la entrevista de su abuela en Diez Minutos (y no le ha hecho mucha gracia) después de que María Teresa Campos haya hablado de todo y de todos sin censura en nuestra revista, está de toma pan y moja, y aunque podría haber escogido un bikini más de su talla o haber intentado tapar mejor las antiestéticas marcas de otro bikini, ella lleva la naturalidad por bandera, y si eso es lo que hay, lo muestra sin problemas:

Que, por cierto, si quieres hacerte con el bikini de Alejandra, te contamos un secretillo: es de Shein, tiene estampado de cebra en rosa y naranja (ideal para contrastar con el bronceado), cuesta 8 euros y puede ser tuyo dándole al botón de 'Comprar'. ¡Corre que se agota!:

Como decimos, Alejandra no acostumbra a darnos posados así de 'hot' en las redes sociales, y hay que remontarse al verano 2020 para ver la última foto en bañador que compartió...

...y a 2019 para poder verla, de nuevo en todo su esplendor playero:

No sabemos si esa falta de fotos mostrando su cuerpo (algo que siempre es tendencia en Instagram y una manera muy fácil de ganar 'likes') tendrá algo que ver con su complejo, y es que, aunque esté delgada y tenga un cuerpo de lo más normativo, la joven no escondió hace años, cuando tenía canal en la plataforma mtmad, que a pesar de que comía muchísimo, le era imposible coger peso. Algo que se convirtió casi en un problema cuando no paraba de escuchar lo delgadísima que estaba y que tenía que comer más, que es tan molesto y de poca educación como cuando a otra persona con sobrepeso le dicen que está demasiado gorda.

Por el momento, Alejandra, que recientemente ha sorprendido a todos con su faceta de pintora, no ha hablado de sus planes veraniegos para este 2022, aunque lo que sí se sabe es que, de momento, los pasará en gran parte con su novio, el malagueño Carlos Agüera, con el que hace unas semanas se rumoreó que podría haberse comprometido tras haberse ido a vivir juntos en febrero.

